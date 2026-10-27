Рыба есть, покупателей нет: что происходит на рынках Баку? - ВИДЕО
На рыбных рынках наблюдается снижение спроса на фоне роста цен.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Xəzər TV, продавцы отмечают, что покупателей стало меньше, а подорожание связано в том числе с сокращением импорта рыбы из-за рубежа.
По словам продавцов, по выходным покупателей было много, однако сейчас торговля заметно замедлилась.
При этом цены на некоторые виды рыбы выросли. Одной из причин стало отсутствие импорта из-за рубежа. Сокращение поставок влияет на предложение на рынке, и некоторые виды рыбы, которые раньше продавались по более доступным ценам, становятся менее доступными для покупателей.
Какие виды рыбы сейчас представлены на рынке, сколько они стоят и что предпочитают покупатели? Отношение посетителей рынка к нынешней ситуации неоднозначно.
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