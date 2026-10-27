https://news.day.az/hitech/1869779.html Владельцам старых смартфонов дали простой совет Владельцам старых смартфонов стоит задуматься о замене аккумулятора вместо постоянного ограничения зарядки. Об этом сообщает издание MakeUseOf, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru. По словам авторов портала, литий-ионные аккумуляторы постепенно теряют емкость независимо от привычек пользователя.

Владельцам старых смартфонов дали простой совет

Наука и технологии, 27 октября 2026 09:27 (UTC +04:00) 283
Владельцам старых смартфонов дали простой совет

Владельцам старых смартфонов стоит задуматься о замене аккумулятора вместо постоянного ограничения зарядки. Об этом сообщает издание MakeUseOf, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам авторов портала, литий-ионные аккумуляторы постепенно теряют емкость независимо от привычек пользователя. Если со временем устройство начинает быстро разряжаться, проблему можно решить заменой изношенного аккумулятора. В материале говорится, что это самый простой совет, который можно дать владельцам гаджетов.

Специалисты отметили, что подобный ремонт зачастую обходится дешевле покупки нового смартфона и позволяет восстановить значительную часть первоначальной автономности. При этом для продления срока службы батареи рекомендуется избегать сильного нагрева устройства, особенно во время зарядки.

Журналисты заметили, что зарядка до 100 процентов может ускорять износ батареи, однако современные смартфоны оснащаются контроллерами питания, которые предотвращают перезаряд и позволяют безопасно оставлять устройство подключенным к сети на ночь.

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