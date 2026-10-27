Милли Меджлис обсуждает 12 законопроектов - СПИСОК

Проходит очередное пленарное заседание осенней сессии Милли Меджлиса Азербайджана.

Как передает Day.Az, на заседании будут обсуждаться следующие 12 вопросов:

1. Законопроект о внесении изменений в Трудовой кодекс и Закон "Об авиации" (третье чтение);

2. Законопроект о внесении изменений в Закон "О техническом регулировании" (третье чтение);

3. Законопроект о внесении изменений в законы "Об исполнительном производстве" и "О рынке ценных бумаг" (третье чтение);

4. Законопроект о внесении изменений в Закон "О Центральном банке Азербайджанской Республики" (второе чтение);

5. Законопроект о внесении изменений в законы "О банках" и "О рынке ценных бумаг" (второе чтение);

6. Законопроект о внесении изменений в Закон "О прохождении службы в органах юстиции" (второе чтение);

7. Законопроект о внесении изменений в законы "Об охране окружающей среды" и "Об оценке воздействия на окружающую среду" (второе чтение);

8. Законопроект о внесении изменений в Трудовой кодекс (второе чтение);

9. Законопроект о внесении изменений в Миграционный кодекс (первое чтение);

10. Законопроект о внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс и Административно-процессуальный кодекс (первое чтение);

11. Законопроект о внесении изменений в Закон "О телекоммуникациях" (первое чтение);

12. Законопроект о внесении изменений в Гражданский кодекс и Закон "Об изъятии земель для государственных нужд" (первое чтение).