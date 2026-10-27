Милли Меджлис обсуждает 12 законопроектов - СПИСОК
Проходит очередное пленарное заседание осенней сессии Милли Меджлиса Азербайджана.
Как передает Day.Az, на заседании будут обсуждаться следующие 12 вопросов:
1. Законопроект о внесении изменений в Трудовой кодекс и Закон "Об авиации" (третье чтение);
2. Законопроект о внесении изменений в Закон "О техническом регулировании" (третье чтение);
3. Законопроект о внесении изменений в законы "Об исполнительном производстве" и "О рынке ценных бумаг" (третье чтение);
4. Законопроект о внесении изменений в Закон "О Центральном банке Азербайджанской Республики" (второе чтение);
5. Законопроект о внесении изменений в законы "О банках" и "О рынке ценных бумаг" (второе чтение);
6. Законопроект о внесении изменений в Закон "О прохождении службы в органах юстиции" (второе чтение);
7. Законопроект о внесении изменений в законы "Об охране окружающей среды" и "Об оценке воздействия на окружающую среду" (второе чтение);
8. Законопроект о внесении изменений в Трудовой кодекс (второе чтение);
9. Законопроект о внесении изменений в Миграционный кодекс (первое чтение);
10. Законопроект о внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс и Административно-процессуальный кодекс (первое чтение);
11. Законопроект о внесении изменений в Закон "О телекоммуникациях" (первое чтение);
12. Законопроект о внесении изменений в Гражданский кодекс и Закон "Об изъятии земель для государственных нужд" (первое чтение).
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