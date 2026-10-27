В Баку стартовала германо-азербайджанская бизнес-конференция - ФОТО

27 октября в Баку при организационной поддержке Германо-азербайджанской внешнеторговой палаты (AHK Азербайджан) проводится германо-азербайджанская бизнес-конференция.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на конференции будут представлены передовые немецкие технологии в области переработки пищевых продуктов, систем упаковки, автоматизации промышленности и формирования современной производственной инфраструктуры.

В рамках мероприятия состоится встреча деловых людей в формате B2B. На встречах азербайджанским компаниям будут представлены инициативы, заявлены их технологические потребности и обсуждены перспективы прямого сотрудничества.

В бизнес-конференции принимают участие представители таких крупных технологических компаний Германии, действующих в пищевой промышленности, как Bühler GmbH, Elea Technology GmbH, HAVER & BOECKER OHG.