https://news.day.az/azerinews/1869907.html Prezident İlham Əliyev: Müstəqil siyasətimiz bizə çox böyük hörmət qazandırıb Müstəqil siyasətimiz bizə çox böyük hörmət qazandırıb. AZƏRTAC xəbər verir ki, bunu Prezident İlham Əliyev VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumunda çıxışı zamanı deyib.
Prezident İlham Əliyev: Müstəqil siyasətimiz bizə çox böyük hörmət qazandırıb
Müstəqil siyasətimiz bizə çox böyük hörmət qazandırıb.
AZƏRTAC xəbər verir ki, bunu Prezident İlham Əliyev VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumunda çıxışı zamanı deyib.
"Beynəlxalq təmaslarımız göstərir ki, biz özümüzü beynəlxalq icmanın etibar, inam, hörmət qazanan bir tərəfi kimi göstəririk", - deyə dövlətimizin başçısı əlavə edib.
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