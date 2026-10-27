Азербайджан и Германия изучают перспективы сотрудничества и в этой сфере

Азербайджан и Германия обладают широкими возможностями для сотрудничества в сфере переработки сельскохозяйственной продукции и производства упаковочного оборудования.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявила во вторник исполнительный директор Германо-азербайджанской торговой палаты (AHK Azerbaijan) Наргиз Вик на Германо-азербайджанском бизнес-форуме в Баку.

Она отметила, что развитие сельского хозяйства и пищевой промышленности является важной составляющей экономической диверсификации Азербайджана.

"При этом речь идет не только об увеличении объемов производства, но и о создании добавленной стоимости внутри страны за счет местной переработки, повышения производительности и качества продукции. В 2025 году производство продуктов питания выросло примерно на 10,5%.

Государственная программа развития на 2026-2030 годы предусматривает значительные государственные и частные инвестиции в модернизацию производственно-сбытовых цепочек.

В Азербайджане растет спрос на современные решения для переработки фруктов и овощей, молочной и мясной продукции, зерна, а также на оборудование для охлаждения, хранения, розлива и упаковки.

Кроме того, все большее значение приобретают автоматизация, цифровизация, безопасность пищевых продуктов, контроль качества и энергоэффективность. Немецкие компании могут предложить инновационные технологии, эффективные производственные процессы и надежные промышленные решения", - сказала Вик.

Она подчеркнула, что при выборе оборудования важно учитывать не только первоначальную стоимость, но и совокупные затраты на протяжении всего срока эксплуатации, включая производительность, потребление ресурсов, техническое обслуживание и срок службы.

По ее словам, немецкие компании предлагают не только оборудование, но и долгосрочное партнерство, в том числе разработку индивидуальных инженерных решений, содействие в организации экспортного финансирования, установку и ввод оборудования в эксплуатацию, обучение местных специалистов, техническое обслуживание и поставку запасных частей.