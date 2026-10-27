Президент Ильхам Алиев: Азербайджан исторически и всегда был многокультурной страной

Вопросы, касающиеся межкультурных и межконфессиональных отношений, занимают ключевое место в нашей повестке дня.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, Президент Ильхам Алиев заявил в выступлении на VII Всемирном форуме по межкультурному диалогу.

"Азербайджан исторически и всегда был многокультурной страной. Мы находимся между Европой и Азией, и на протяжении веков Азербайджан служил культурным мостом между Азией и Европой", - отметил глава государства.