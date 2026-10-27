https://news.day.az/officialchronicle/1869880.html Президент Ильхам Алиев: Азербайджан исторически и всегда был многокультурной страной Вопросы, касающиеся межкультурных и межконфессиональных отношений, занимают ключевое место в нашей повестке дня. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, Президент Ильхам Алиев заявил в выступлении на VII Всемирном форуме по межкультурному диалогу. "Азербайджан исторически и всегда был многокультурной страной.
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан исторически и всегда был многокультурной страной
Вопросы, касающиеся межкультурных и межконфессиональных отношений, занимают ключевое место в нашей повестке дня.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, Президент Ильхам Алиев заявил в выступлении на VII Всемирном форуме по межкультурному диалогу.
"Азербайджан исторически и всегда был многокультурной страной. Мы находимся между Европой и Азией, и на протяжении веков Азербайджан служил культурным мостом между Азией и Европой", - отметил глава государства.
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