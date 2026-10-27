В Баку обсуждают развитие цифровых навыков в журналистике

Агентство инноваций и цифрового развития (İRİA) проводит в Баку просветительскую сессию для журналистов на тему "Цифровые компетенции для медиа".

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в рамках встречи на тему "Цифровые навыки: результаты сегодняшнего дня, возможности завтрашнего дня" представляется информация о работе, проводимой в Азербайджане по развитию человеческого капитала в сфере информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), совершенствованию цифровых компетенций, а также повышению уровня цифровых знаний и навыков в государственных учреждениях.

В мероприятии принимает участие советник министра цифрового развития и транспорта Рашад Байрамов. Представители соответствующего департамента Агентства инноваций и цифрового развития также выступают с презентациями.

Кроме того, в ходе сессии планируется представить информацию о достигнутых результатах в области развития цифровых навыков и целях на будущее.

Новость обновляется