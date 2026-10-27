https://news.day.az/azerinews/1869911.html Prezident İlham Əliyev: Biz beynəlxalq bazarlarda etibarlı enerji təchizatçısı kimi tanınırıq Biz beynəlxalq bazarlarda etibarlı enerji təchizatçısı kimi tanınırıq. Day.Az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, bu sözləri Prezident İlham Əliyev VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumunda çıxışı zamanı söyləyib.
Prezident İlham Əliyev: Biz beynəlxalq bazarlarda etibarlı enerji təchizatçısı kimi tanınırıq
Biz beynəlxalq bazarlarda etibarlı enerji təchizatçısı kimi tanınırıq.
Day.Az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, bu sözləri Prezident İlham Əliyev VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumunda çıxışı zamanı söyləyib.
Dövlətimizin başçısı deyib ki, xüsusilə bağlantılar baxımından həmin məsələ ən mühüm beynəlxalq gündəlik məsələlərdən birinə çevrilir. Əgər xəritəyə nəzər salsaq, Azərbaycandan yan keçmək çətindir.
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