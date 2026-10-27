На Форуме по межкультурному диалогу Президент Ильхам Алиев рассказал об освобождении Азербайджаном своих территорий

Президент Ильхам Алиев в выступлении на VII Всемирном форуме по межкультурному диалогу рассказал об освобождении Азербайджаном своих территорий от оккупации.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава государства, в частности, заявил, что, опираясь на Устав ООН и собственное право на самооборону, Азербайджан освободил свои земли, которые на протяжении многих лет находились под оккупацией. "Мы восстановили международное право и справедливость. Мы собственными силами обеспечили выполнение резолюций Совета Безопасности ООН, принятых в 1993 году", - отметил Президент Азербайджана.