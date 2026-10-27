https://news.day.az/officialchronicle/1869901.html На Форуме по межкультурному диалогу Президент Ильхам Алиев рассказал об освобождении Азербайджаном своих территорий Президент Ильхам Алиев в выступлении на VII Всемирном форуме по межкультурному диалогу рассказал об освобождении Азербайджаном своих территорий от оккупации.
На Форуме по межкультурному диалогу Президент Ильхам Алиев рассказал об освобождении Азербайджаном своих территорий
Президент Ильхам Алиев в выступлении на VII Всемирном форуме по межкультурному диалогу рассказал об освобождении Азербайджаном своих территорий от оккупации.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава государства, в частности, заявил, что, опираясь на Устав ООН и собственное право на самооборону, Азербайджан освободил свои земли, которые на протяжении многих лет находились под оккупацией. "Мы восстановили международное право и справедливость. Мы собственными силами обеспечили выполнение резолюций Совета Безопасности ООН, принятых в 1993 году", - отметил Президент Азербайджана.
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