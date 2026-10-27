Швейцарская компания нацелена на развитие продовольственного производства в Азербайджане

Швейцарская компания Bühler намерена укреплять свои позиции на рынке Азербайджана, уделяя особое внимание продовольственной безопасности, развитию местного производства и снижению зависимости от импорта.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил во вторник руководитель субрегиона Юго-Западная Азия - Восточная Африка компании Bühler Толга Челтеклигил на Германо-азербайджанском бизнес-форуме в Баку.

По его словам, компания заинтересована в участии в реализации государственных стратегий Азербайджана, в частности в сферах продовольственной безопасности и развития перерабатывающей промышленности.

Челтеклигил отметил, что одним из направлений сотрудничества является развитие зернохранилищ и инфраструктуры, обслуживающей Средний коридор, в том числе портов Алят и Баку, а также Бакинского зернового терминала.

Он также подчеркнул важность сокращения импорта продовольствия и наращивания местного производства. По мнению представителя компании, развитие местного производства позволит расширить возможности азербайджанских производителей и диверсифицировать промышленность страны.

Челтеклигил также сообщил, что Bühler поставляет оборудование для различных отраслей пищевой промышленности, включая переработку зерна, производство макаронных изделий, сухих завтраков, растительных продуктов и кормов для домашних животных.