Азербайджан намерен ускорить развитие цифровых навыков населения

Азербайджан планирует повысить уровень цифровой грамотности населения до 70% к 2030 году.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявила во вторник руководитель департамента развития цифровых компетенций Агентства инноваций и цифрового развития (İRİA) Вюсаля Гурбанова на мероприятии "Цифровые навыки: результаты сегодняшнего дня, возможности завтрашнего дня" в Баку.

По ее словам, одним из ключевых приоритетов является улучшение позиций страны в международных рейтингах цифрового развития. Формирование цифрового общества и развитие цифровой экономики способствуют укреплению позиций Азербайджана на международной арене.

В.Гурбанова сообщила, что в этом году Азербайджан улучшил свои позиции в Глобальном инновационном индексе, поднявшись с 94-го на 85-е место. Таким образом, страна улучшила свой результат на девять позиций среди 139 государств.

"Наша главная цель - укрепить позиции страны в международных рейтингах путем формирования цифрового общества и развития цифровой экономики", - подчеркнула она.

Руководитель департамента отметила, что активизация работы в этом направлении в последние годы способствовала улучшению позиций Азербайджана в международных рейтингах. Она выразила надежду, что в следующем году страна также сможет улучшить свои позиции в Глобальном инновационном индексе.

По словам В.Гурбановой, Азербайджан занимает 74-е место среди 193 стран в Индексе развития электронного правительства. Для улучшения этого показателя важное значение имеют расширение спектра цифровых услуг и повышение уровня цифровых навыков населения.

Она также рассказала о текущем уровне цифровой грамотности в стране. По ее словам, согласно оценке, проведенной İRİA в 2023-2024 годах при участии Международного союза электросвязи (ITU), этот показатель составлял 25%. Оценка охватывала различные группы населения, включая домохозяйства, школьников, студентов и учителей.

"Мы ставим перед собой цель довести уровень цифровой грамотности населения до 70% к 2030 году", - отметила В.Гурбанова.

Она подчеркнула, что для достижения этой цели необходимо расширять инициативы по развитию цифровых навыков, повышать возможности различных групп населения в использовании современных технологий и интегрировать цифровые знания в повседневную жизнь.

По словам руководителя департамента, повышение цифровой грамотности важно не только для развития навыков использования технологий, но и для расширения цифровой экономики и укрепления международной конкурентоспособности страны.

Отметим, что Агентство инноваций и цифрового развития (İRİA) проводит в Баку просветительскую сессию для журналистов на тему "Цифровые компетенции для медиа".

В рамках встречи на тему "Цифровые навыки: результаты сегодняшнего дня, возможности завтрашнего дня" представляется информация о работе, проводимой в Азербайджане по развитию человеческого капитала в сфере информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), совершенствованию цифровых компетенций, а также повышению уровня цифровых знаний и навыков в государственных учреждениях.

Кроме того, в ходе сессии планируется представить информацию о достигнутых результатах в области развития цифровых навыков и целях на будущее.