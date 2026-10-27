https://news.day.az/world/1869944.html В Бразилии самолет упал на детский сад - ФОТО В Бразилии легкомоторный сельскохозяйственный самолет потерял управление и врезался в здание детского сада. Об этом сообщает TV Real SBT, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru. "Сельскохозяйственный самолет потерпел крушение на территории детского сада "Кора Коралина" в Кампо-Верде", - утверждается в публикации.
В Бразилии самолет упал на детский сад - ФОТО
В Бразилии легкомоторный сельскохозяйственный самолет потерял управление и врезался в здание детского сада. Об этом сообщает TV Real SBT, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
"Сельскохозяйственный самолет потерпел крушение на территории детского сада "Кора Коралина" в Кампо-Верде", - утверждается в публикации.
По данным издания, авария произошла 23 октября в зоне отдыха детсада. На его территории в тот момент находилось 183 ребенка. Несмотря на возникшую панику, никто из детей не пострадал. Пилот был доставлен в муниципальную больницу с легкими травмами.
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