https://news.day.az/politics/1869946.html Определена дата следующего заседания парламента Азербайджана Следующее пленарное заседание осенней сессии Милли Меджлиса Азербайджана состоится 30 октября. Как передает Day.Az, об этом заявила председатель парламента Сахиба Гафарова в завершение сегодняшнего пленарного заседания.
Определена дата следующего заседания парламента Азербайджана
Следующее пленарное заседание осенней сессии Милли Меджлиса Азербайджана состоится 30 октября.
Как передает Day.Az, об этом заявила председатель парламента Сахиба Гафарова в завершение сегодняшнего пленарного заседания.
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