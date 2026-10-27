Как изменятся расходы Азербайджана на полицию, суды и прокуратуру?
В Азербайджане на судебную власть, правоохранительную деятельность и прокуратуру в 2027 году планируется выделить 3 млрд 438,6 млн манатов. Это на 95 млн манатов, или примерно на 2,8%, больше утвержденного бюджета на 2026 год.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом свидетельствует законопроект о государственном бюджете на 2027 год, опубликованный на официальном сайте Милли Меджлиса.
Основная часть средств будет направлена на правоохранительную деятельность. Расходы по этому направлению составят 2 млрд 416,3 млн манатов против 2 млрд 429 млн манатов в 2026 году. Таким образом, финансирование сократится на 12,7 млн манатов, или 0,5%.
На судебную власть планируется выделить 180,8 млн манатов - на 26,9 млн манатов (17,5%) больше, чем в текущем году.
Расходы на прокуратуру увеличатся на 3,7 млн манатов (2,9%) и достигнут 131,3 млн манатов.
На исполнение судебных решений, как и в 2026 году, предусмотрено 10 млн манатов.
Финансирование юридической помощи вырастет с 9,1 млн до 10,1 млн манатов, увеличившись примерно на 11,1%.
Еще 690,1 млн манатов планируется направить на другие направления деятельности в сфере судебной власти, правоохранительных органов и прокуратуры. Это на 76,1 млн манатов (12,4%) больше показателя 2026 года.
Таким образом, общий объем расходов на эти сферы в 2027 году вырастет, несмотря на небольшое сокращение финансирования правоохранительной деятельности.
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