Как изменятся расходы Азербайджана на полицию, суды и прокуратуру?

В Азербайджане на судебную власть, правоохранительную деятельность и прокуратуру в 2027 году планируется выделить 3 млрд 438,6 млн манатов. Это на 95 млн манатов, или примерно на 2,8%, больше утвержденного бюджета на 2026 год.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом свидетельствует законопроект о государственном бюджете на 2027 год, опубликованный на официальном сайте Милли Меджлиса.

Основная часть средств будет направлена на правоохранительную деятельность. Расходы по этому направлению составят 2 млрд 416,3 млн манатов против 2 млрд 429 млн манатов в 2026 году. Таким образом, финансирование сократится на 12,7 млн манатов, или 0,5%.

На судебную власть планируется выделить 180,8 млн манатов - на 26,9 млн манатов (17,5%) больше, чем в текущем году.

Расходы на прокуратуру увеличатся на 3,7 млн манатов (2,9%) и достигнут 131,3 млн манатов.

На исполнение судебных решений, как и в 2026 году, предусмотрено 10 млн манатов.

Финансирование юридической помощи вырастет с 9,1 млн до 10,1 млн манатов, увеличившись примерно на 11,1%.

Еще 690,1 млн манатов планируется направить на другие направления деятельности в сфере судебной власти, правоохранительных органов и прокуратуры. Это на 76,1 млн манатов (12,4%) больше показателя 2026 года.

Таким образом, общий объем расходов на эти сферы в 2027 году вырастет, несмотря на небольшое сокращение финансирования правоохранительной деятельности.