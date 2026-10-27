В Баку снесут восемь аварийных зданий: сколько выплатят жильцам?

В Низаминском районе Баку планируется снести восемь аварийных зданий, срок эксплуатации которых истек. На освободившихся территориях намерены провести благоустройство и создать новые парки.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, реконструкция пройдет в соответствии с Генеральным планом Баку до 2040 года. Работы затронут улицы Эльшана Сулейманова, Кямиля Балакишиева, Мамедали Шарифли и Ризвана Теймурова, а также проспекты Бабека и Джамшида Нахчыванского.

По словам председателя Общества оценщиков Вугара Оруджа, размер компенсаций жителям будет зависеть от расположения зданий и развитости инфраструктуры. За жилую площадь предусмотрены выплаты в размере 2 000-2 800 манатов за квадратный метр, за нежилую - до 4 000 манатов за квадратный метр.

Большинство зданий, которые планируется снести, - общежития. Часть из них намерены демонтировать за счет государственных средств. Также предусмотрено переселение жильцов и создание зеленых зон на освободившихся территориях.