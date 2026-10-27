В Баку прошел открытый турнир по бразильскому джиу-джитсу - ФОТО

В Баку состоялся открытый турнир по бразильскому джиу-джитсу с участием спортсменов из различных регионов Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, соревнования были организованы Общественным объединением бразильского джиу-джитсу Азербайджана среди представителей его клубов и филиалов.

Мероприятие началось с исполнения государственного гимна Азербайджана. На церемонии открытия председатель объединения Талех Гасанов пожелал участникам успешных выступлений и побед.

Президент BJJ Azerbaijan Агиль Аджалов также обратился к спортсменам. Он рассказал о предстоящем международном турнире, в котором смогут принять участие отличившиеся на соревнованиях дзю-джитсисты.

Аджалов подчеркнул, что спорт требует не только силы и скорости, но и высокой дисциплины, воли и характера.

Заместитель председателя объединения Анар Сафаров пожелал участникам максимально раскрыть свой потенциал и добиться высоких результатов.

После официальной церемонии стартовали поединки. Турнир проводился в дисциплине ги (в кимоно) среди детей, подростков, молодежи и взрослых в различных весовых категориях.