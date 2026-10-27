Перезагрузка с Индией и внешнеполитические технологии Баку - АКТУАЛЬНО от Лейлы Таривердиевой

Автор: Лейла Таривердиева

Когда мы говорим, что у Азербайджана нет врагов, некоторые воспринимают это с иронией. Между тем, это так. У Азербайджана действительно нет врагов. Прежде этот статус был у Армении, но в последние годы благодаря разумной политике своих властей она перешла в категорию соседства, способного при позитивном развитии процессов превратиться в партнерство.

Азербайджан не может и не обязан нравиться всем. У каждого государства собственные интересы и подходы. Со своей стороны Баку всегда был и остается сторонником формулы, согласно которой по любому вопросу есть возможность договориться. Если речь идет не о нарушении территориальной целостности, не об угрозе национальным интересам и безопасности, не об ударе по достоинству и интересам Азербайджанского государства, все остальные вопросы решаемы.

В своих отношениях с другими странами Азербайджан показывает пример того, как в самых сложных ситуациях добиваться уважения к своим национальным интересам без ущерба для двусторонних отношений. Все конфликты и разногласия, как правило, заканчиваются со знаком плюс.

Со знаком плюс завершился период напряженности с Россией. Баку добился справедливости и честности от давнего партнера, после чего отношения получили новый импульс для развития. Есть ощущение, что параллельно с темой самолета были прояснены и некоторые другие вопросы.

Значительно укрепились отношения между Баку и Тегераном после длительного противостояния. Это противостояние не было ничем спровоцировано, однако приняло очень агрессивный характер с иранской стороны. Террористический акт против посольства Азербайджана в Тегеране, организованный определенными силами в правящих кругах ИРИ, провокационные военные учения КСИР на границе с отработкой недвусмысленного форсирования реки Араз - все это угрожало долгосрочной враждой между историческими соседями. Однако кризис был разрешен благодаря умению Баку решать вопросы. И теперь иранская сторона очень старается быть внимательной, пытаясь давить на соседа и указывать ему "верный путь".

Таким же путем идет к разрешению неприятная ситуация в отношениях Баку и Анкары. Неверная оценка, данная в некоторых кругах Турции интересам и возможностям Азербайджана, привела к не самым лучшим моментам в отношении двух братских стран.

Это то, что касается ближайших соседей и давних партнеров. Есть и другие страны, с кем после восстановления Азербайджаном своей территориальной целостности отношения заметно ухудшились.

Во-первых, это Франция. Несколько лет жесткого противостояния и обмена "любезностями" были следствием поддержки Парижем армянского сепаратизма и многочисленных провокаций против интересов Азербайджана. В этой стране имеется крупная и богатая армянская община, которая дергает за ниточки и оплачивает услуги многочисленного лобби в парламенте и политических кругах. Неизвестно, как долго это продолжалось бы, если бы для нормализации отношений Баку не нашел прекрасное средство, значимое не только для нейтрализации вредительства французской стороны, но и для поддержки международного права. Бакинская инициативная группа стала очень полезным инструментом решения всех возникших проблем. Франция, не сумев добиться никаких шагов против Баку на европейском уровне, поняла, что партнерство - это лучшая форма международного сотрудничества. Тем не менее, временами наблюдаются рецидивы, которые тут же купируются соответствующими действиями БИГ.

Во-вторых, это Индия, совершенно неожиданно оказавшаяся в антиазербайджанской обойме. Будучи неосведомленной относительно ситуации в нашем регионе и подходившей к ней только сквозь призму союзничества Азербайджана с Пакистаном, она решила активно и демонстративно поддержать Армению. Нью-Дели зачем-то понадобилось помогать Еревану устанавливать некий "военный баланс".

Между Азербайджаном и Индией никогда не было никаких проблем, у этих стран не было причин о чем-то спорить и что-то делить. Тот факт, что Азербайджан и Пакистан - друзья, не имеет никакого отношения к Индии и никак не сказывается на ее интересах, потому что Баку никогда не направляет партнерства с другими странами против третьих сторон. Он дружит только "для" и никогда "против". Думается, в Нью-Дели это поняли.

В конце минувшей недели Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял министра иностранных дел Индии Субраманьяма Джайшанкара.

За протокольными заявлениями официальной встречи можно было разглядеть очень важный посыл - между двумя странами разворачиваются интересные и позитивные процессы. Не случайно индийский дипломат особо подчеркнул, что приехал в Баку по поручению премьер-министра Нарендры Моди.

Меняться ситуация начала после встречи Президента Ильхама Алиева с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в Бишкеке на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Эта встреча стала важным дипломатическим сигналом о начале нового по качеству и содержанию этапа отношений между двумя странами.

Та, сентябрьская встреча сразу привлекла к себе пристальное внимание. Внешние наблюдатели за годы, прошедшие после Второй карабахской войны, привыкли размещать две страны на разных сторонах мировой "шахматной доски". И Индия действительно тогда выбрала сторону, хотя должна была соблюдать нейтралитет, потому что проблемы этого региона никогда не были связаны с ее интересами. В противовес партнерству Азербайджана с Пакистаном Индия сблизилась с Арменией. Эти отношения запомнились закупками Ереваном индийского вооружения, поддержкой армянских интересов на международных площадках, вовлечением, точнее, попытками вовлечь Армению в международным логистический проект (речь о проекте порта Чабахар). Все это сопровождалось политическими разногласиями с Баку. На этом фоне Индия заблокировала заявку Азербайджана на получение полноправного членства в ШОС. Ходили также слухи о блокировке Нью-Дели приглашения Баку на саммит БРИКС в качестве гостя. Правда, на официальном уровне Индия и Азербайджан эти сообщения не подтверждали.

Далее Ереван стал закупать индийское вооружение, а в августе нынешнего года между странами был подписан меморандум о сотрудничестве в сфере оборонной промышленности. То есть Индия взялась развивать армянский оборонпром. Каждая страна имеет суверенное право поддерживать военные связи с кем угодно. Но в данном случае делалось это слишком демонстративно и с вызовом, и потому сделки обратили на себя внимание Баку. Напоминаем мы об этом для лучшего понимания того, насколько серьезно все изменилось после встречи в Бишкеке 2 сентября. Встреча Президента Ильхама Алиева и Нарендры Моди прошла в атмосфере, показывающей, что, несмотря на все разногласия и сомнения, серьезные государства всегда оставляют пространство для диалога.

За последнее время геополитическая ситуация на евразийском континенте резко переменилась. Привычный миропорядок начал давать трещины, и Азербайджан в новых условиях оказался важнейшим звеном "пояса безопасности" для экономических интересов евразийских держав. Индия является третьей экономикой мира, обладает значительными ресурсами и потенциалом. Однако все это превращается в проблему, когда отсутствуют надежные и стабильные логистические коридоры. Последние кризисы доказали, что формула "друг моего врага - мой враг" к большой политике неприменима.

Две страны являются участниками МТК Север-Ю. Причем, если Индия - конечная точка маршрута, Азербайджан - его ключевое транзитное звено. Для Индии Азербайджан также важен как выход в Центральную Азию, к которой индийская сторона в последнее время проявляет повышенный интерес. Формируется новая география сотрудничества, в которой Центральная Азия и Южный Кавказ становятся все более связанными между собой. И Азербайджан занимает в этой системе особое положение.

Для Индии это особенно важно. Нью-Дели заинтересован в расширении экономического присутствия в Центральной Азии и поиске эффективных путей доступа к рынкам региона. В самой индийской внешнеполитической повестке большое внимание уделяется развитию транспортной связанности с Центральной Азией и использованию коридора Север-Юг. Баку способен обеспечить индийской стороне и то, и другое. Азербайджан может представлять для Индии интерес не только как отдельный рынок, но и как важное звено более широкой евразийской инфраструктуры. В свою очередь Индия как одна из крупнейших экономик мира, держава с огромным ресурсным и человеческим потенциалом, развитыми технологиями и другими возможностями, важна и интересна азербайджанской стороне.

Следует отметить, что индийско-азербайджанское экономическое и энергетическое сотрудничество начинается не с нуля. Индийская ONGC Videsh владеет 2,92% долевого участия в блоке нефтегазовых месторождений Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ) в азербайджанском секторе Каспийского моря. Нефть составляет значительную часть азербайджанского экспорта в Индию.

Примечательно, что, несмотря на проблемы в двусторонних отношениях, показатели товарооборота растут. За 9 месяцев 2026 года товарооборот между Азербайджаном и Индией достиг 600 млн долларов, о чем заявил глава МИД АР Джейхун Байрамов на встрече с индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром в Баку. В Азербайджане функционируют более тысячи предприятий с участием индийского капитала.

Обе стороны сходятся во мнении, что достигнутый показатель далек от реального потенциала двустороннего сотрудничества. Стороны могут расширять сотрудничество в фармацевтике, информационных технологиях, сельском хозяйстве, пищевой промышленности, туризме, возобновляемой энергетике, горнодобывающей промышленности и других сферах.

Точек соприкосновения гораздо больше, чем может показаться. Многое зависит от готовности Индии посмотреть на Баку не через призму прошлых разногласий, а через призму будущих возможностей.

Судя по сделанным в ходе визита главы МИД Индии в Баку заявлениям, Нью-Дели уже это сделал.