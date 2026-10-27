Вынесен приговор бизнесмену, обвиняемому в избиении известной модели

В Баку состоялось очередное судебное заседание по делу Зии Гусейнзаде, обвиняемого в причинении телесных повреждений модели Разият (Рази) Алиевой.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в Бакинском суде по тяжким преступлениям был оглашен приговор. Гусейнзаде приговорен к 9 годам и 6 месяцам лишения свободы.

Он обвиняется по нескольким статьям Уголовного кодекса Азербайджана, в том числе в истязании, краже с незаконным проникновением в жилище или другое помещение, вымогательстве с применением угроз, умышленном уничтожении или повреждении имущества и хулиганстве.

В заявлении Министерства внутренних дел отмечается, что 26 мая 2023 года Гусейнзаде напал на квартиру матери Рази Алиевой и совершил хулиганские действия.

Сообщается, что ранее Рази Алиева и Зия Гусейнзаде состояли в романтических отношениях.