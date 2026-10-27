ВВС США получат новые гиперзвуковые ракеты

Военно-воздушные силы (ВВС) США заключили с компанией Lockheed Martin контракт стоимостью $694 млн на производство гиперзвуковых ракет класса "воздух - земля" AGM-183A (ARRW). Об этом сообщает издание Stars and Stripes со ссылкой на заявление американских ВВС, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что соглашение продвинет программу этих ракет с этапа создания прототипа и испытания до производства и поставок в американские войска.

По данным издания, основным носителем ракеты может стать самолет-бомбардировщик B-52H Stratofortress. Также с этой целью будет испытан бомбардировщик B-1B Lancer. Точное количество ракет и сроки их поставок в ВВС США не раскрываются. Соглашение было подписано 29 сентября 2026 года.

Дальность ракет AGM-183A составляет около 1,6 тыс. км.