Семейная ссора закончилась убийством в Сальяне

В Сальянском районе Азербайджана мужчина ранил ножом родителей и жену брата. Его мать скончалась от полученных травм, еще двое пострадавших госпитализированы.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА инцидент произошел 27 октября в селе Сарван на почве семейного конфликта.

По предварительным данным, 28-летний Парвин Исмаилов нанес ножевые ранения своей матери, отцу - 60-летнему Агабале Исмаилову, а также жене брата - 38-летней Таране Исмаиловой.

Мать скончалась от полученных ранений. Двух других пострадавших доставили в Сальянскую районную центральную больницу.

Как сообщили в Агентстве по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB), 27 октября около 13:30 в отделение неотложной медицинской помощи больницы поступили мужчина и женщина с различными телесными повреждениями. Им проводят хирургические операции. Состояние одного из пациентов оценивается как тяжелое, второго - как средней степени тяжести.

Подозреваемый в совершении преступления Парвин Исмаилов задержан сотрудниками полиции. По факту проводится расследование.