В Международном центре мугама мугама прозвучал "Раст" - ФОТО

В Международном центре мугама состоялся концерт "Мугамные дестгяхи" в рамках проекта "Азербайджанский мугам". В этот вечер прозвучал "Раст" - один из наиболее масштабных и значимых мугамов, занимающий особое место в музыкальной культуре Востока.

Как передает Day.Az, в средневековой музыкальной традиции "Раст" называли "матерью мугамов" и "великим корнем". Эти образные определения подчеркивают его особую роль в истории восточной музыки. С ним связано и древнее предание, которое в XVII веке описал Дервиш Али. Согласно легенде, "Раст" дошел до наших дней со времен Адама и передает скорбь первого человека, осознавшего, что потерянный рай недостижим.

Несмотря на глубину этого предания, сам "Раст" наполнен внутренней силой и гармонией. В его звучании сочетаются достоинство и уверенность, душевная теплота и сердечность. Музыка дестгяха постепенно раскрывает новые эмоциональные оттенки, увлекая слушателя своим мелодическим развитием.

Джаббар Гарягды оглы, Хан Шушинский и Сеид Шушинский - выдающиеся азербайджанские ханенде, прославившиеся мастерским исполнением мугамов и глубоким знанием этого искусства. Особое место в их репертуаре занимал и "Раст". Эту традицию продолжают современные мастера, в том числе Алим Гасымов, чье исполнение отличается яркой индивидуальностью и глубиной.

Свою страницу в истории "Раста" открыл и композитор Ниязи. Его симфонический мугам "Раст" объединил выразительность традиционной музыки с масштабным звучанием симфонического оркестра.

На концерте дестгях "Раст" исполнили заслуженная артистка Севиндж Сариева и солисты Международного центра мугама Гусейн Меликов и Мамед Наджафов. Им аккомпанировал инструментальный ансамбль, в состав которого вошли заслуженный артист Тогрул Асадуллаев (кеманча), заслуженная артистка Тарана Алиева (канон), Рашад Ибрагимов (тар), Камран Новрузов (бас-тар), Рафаэль Аскеров (балабан) и Амиль Мустафаев (нагара).

С первых минут концерта "Раст" увлек слушателей. Проникновенный голос Севиндж Сариевой, тонкое чувство мелодии и индивидуальная манера исполнения подчеркнули выразительность и эмоциональную глубину этого дестгяха, любимого ценителями мугамного искусства.

Собственное прочтение "Раста" представили и Гусейн Меликов с Мамедом Наджафовым. Их выступления дополнили музыкальную палитру вечера новыми оттенками.

Голоса ханенде переплетались с мелодиями тара, кеманчи, балабана и канона, а ритм нагары придавал исполнению особую динамику. Каждый музыкант привносил в общее звучание собственное понимание музыки, вместе раскрывая красоту и глубину "Раста".

Концерт завершился продолжительными аплодисментами. В этот вечер древний "Раст" прозвучал не как отголосок далекого прошлого, а как живая музыка, в которой каждый исполнитель находил собственные интонации и оттенки чувств.

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