Азербайджан и Момбаса укрепляют связи в сфере культуры и образования - ФОТО

Азербайджан и Момбаса расширяют сотрудничество в культурной и образовательной сферах.

Как сообщили Day.Az в посольстве Азербайджана в Кении, губернатор Момбасы Абдулсамад Шариф Насир принял делегацию Азербайджана.

Встреча состоялась в рамках визита азербайджанской делегации, прибывшей в страну для участия в церемонии открытия обновленной Библиотеки культуры суахили в комплексе Всемирного наследия "Форт-Иисус" в Момбасе, а также в презентации первого номера журнала "IRS-Urithi" на языке суахили. Проекты реализованы при финансовой поддержке Азербайджанского агентства международной помощи в целях развития (AİDA).

В ходе встречи губернатор высоко оценил расширение сотрудничества между Момбасой и Азербайджаном, подчеркнув, что эти связи являются логическим продолжением динамично развивающихся отношений между Кенией и Азербайджаном.

Абдулсамад Шариф Насир поблагодарил правительство Азербайджана за поддержку в обновлении Библиотеки культуры суахили в музейном комплексе "Форт-Иисус", имеющем особое значение как для Момбасы, так и для всей Кении. Он также положительно оценил выпуск первого номера журнала "IRS" на языке суахили.

Посол Азербайджана в Кении Султан Гаджиев, в свою очередь, поблагодарил кенийских партнеров, в том числе офис губернатора, за содействие в реализации этих проектов. Он подчеркнул, что подобные культурные инициативы способствуют укреплению дружбы и взаимопонимания между народами.

Главный редактор международного журнала "IRS", директор Центра исследований культурного наследия Бакинского государственного университета Муса Марджанлы рассказал о важности сотрудничества в сфере образования. Он отметил, что в текущем году в рамках программы "Международный образовательный грант имени Гейдара Алиева" двое студентов из Момбасы начали обучение в высших учебных заведениях Азербайджана, что способствует дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества.

В завершение встречи губернатор пожелал послу Султану Гаджиеву, который готовится завершить свою дипломатическую миссию в Кении, успехов в дальнейшей деятельности.