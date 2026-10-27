https://news.day.az/sport/1869933.html "Гянджу" возглавил турецкий тренер Баскетбольный клуб "Гянджа" определился с новым главным тренером. Как сообщает İdman.biz со ссылкой на "Гянджу", команду возглавил турецкий специалист Мурад Дикмен. Тренер уже имеет опыт работы в азербайджанском баскетболе. Ранее он руководил клубом "Хазри", ныне выступающим под названием "Нахчыван".
"Гянджу" возглавил турецкий тренер
Баскетбольный клуб "Гянджа" определился с новым главным тренером.
Как сообщает İdman.biz со ссылкой на "Гянджу", команду возглавил турецкий специалист Мурад Дикмен.
Тренер уже имеет опыт работы в азербайджанском баскетболе. Ранее он руководил клубом "Хазри", ныне выступающим под названием "Нахчыван".
Под руководством Дикмена команда становилась серебряным призером Азербайджанской баскетбольной лиги и Кубка страны.
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