Бакинский процесс объединил различные заинтересованные стороны - Мигель Анхель Моратинос

С 2008 года Бакинский процесс объединяет различные заинтересованные стороны - правительства, религиозных лидеров, гражданские общества, молодежь и международные организации.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал заместитель генерального секретаря ООН, высокий представитель по Альянсу цивилизаций, специальный посланник ООН по борьбе с исламофобией Мигель Анхель Моратинос на церемонии открытия VII Всемирного форума по межкультурному диалогу на тему "Диалог во имя общего будущего".

"Реальная ценность этого заключается не только в прозвучавших здесь выступлениях, но и в том, что происходит после них, - в практических действиях, в устойчивом партнерстве и возобновленном сотрудничестве. Именно эта философия вдохновила Азербайджан на инициативу мира во имя культуры", - отметил специальный посланник.