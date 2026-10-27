Какой будет погода в Азербайджане завтра? - ПРОГНОЗ

На 28 октября в Азербайджане ожидается переменная облачность, местами пройдут дожди, возможны грозы и град.

Как сообщает Day.Az, об этом заявили в Национальной службе гидрометеорологии.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно. В основном осадков не прогнозируется, однако вечером в отдельных местах возможен дождь. Будет дуть северо-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 13-15 градусов тепла, днем - 16-19 градусов. Атмосферное давление составит 769 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха - 55- 65%.

В районах Азербайджана местами временами ожидаются дожди. В некоторых восточных районах осадки могут носить кратковременный ливневый характер, возможны грозы и град. В отдельных местах временами будет туман. Ожидается восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 12-15 градусов тепла, днем - 18-21 градус. В горных районах ночью ожидается 0-5 градусов тепла, днем - 5-9 градусов.

Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az