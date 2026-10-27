В Азербайджане разработали ИИ-платформу в сфере права

В Азербайджане разработана платформа на базе искусственного интеллекта, призванная упростить доступ граждан к правовой информации и предоставлять ответы на вопросы, связанные с законодательством.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил во вторник главный коммерческий директор Азербайджанского национального центра искусственного интеллекта Ульфан Алиев в ходе дискуссии "Межкультурное цифровое будущее: межкультурная цифровая компетентность для обществ, вступающих в эпоху цифровизации и искусственного интеллекта", состоявшейся в рамках VII Всемирного форума межкультурного диалога.

По его словам, доступ граждан к информации об их правах является одним из основных прав, а цифровые технологии должны делать такую информацию более доступной.

"Мы создали в Азербайджане платформу, на которой собрана правовая информация. Однако у граждан возникали определенные сложности с ее использованием. Ранее для поиска нужных сведений пользователю требовалось знать точные ключевые слова, хотя в повседневной речи люди обычно не используют юридические термины. Даже при правильном выборе ключевых слов система выдавала множество статей законодательства, и пользователю было сложно определить, какая из них содержит ответ на его вопрос", - отметил он.

У.Алиев сообщил, что для решения этой проблемы была разработана платформа e-Qanun.ai на базе искусственного интеллекта.

"Теперь граждане могут описать свою проблему обычным разговорным языком. Платформа формирует ответ и предоставляет соответствующие рекомендации. Это значительно упрощает процесс получения правовой информации", - подчеркнул он.

Представитель Национального центра искусственного интеллекта также отметил, что одним из основных рисков применения искусственного интеллекта в правовой сфере является возможность предоставления неверной или вымышленной информации.

"Языковые модели общего назначения обучаются на больших объемах данных из различных источников по всему миру, что повышает вероятность ошибок в ответах. В правовой сфере подобные ошибки могут привести к серьезным последствиям. Наша платформа использует ограниченную базу данных, что позволяет свести этот риск к минимуму", - заявил У.Алиев.

Он добавил, что разработка решений на базе искусственного интеллекта особенно важна для языков с относительно небольшой аудиторией пользователей, в том числе азербайджанского языка.

"Мы не считаем, что язык должен становиться препятствием для использования современных технологий. На азербайджанском языке говорят около 10 миллионов человек, и мы стремимся решать существующие в этой сфере проблемы собственными силами", - сказал он.

У.Алиев также затронул вопрос формирования доверия к платформам искусственного интеллекта.

По его словам, завоевать доверие пользователей исключительно с помощью рекламы и информационных кампаний невозможно.

"Завоевать доверие в сфере искусственного интеллекта непросто. Недостаточно просто говорить людям, что они могут доверять вашей платформе, или проводить рекламные кампании. Доверие формируется со временем", - подчеркнул он.

Отметим, что VII Всемирный форум межкультурного диалога проходит в Баку 27-29 октября на тему "Диалог во имя общего будущего: объединяя мир в разделенном обществе".

Форум является ключевым международным мероприятием Бакинского процесса, инициированного в 2008 году по инициативе Президента Ильхама Алиева. Впервые организованный в 2011 году, форум объединяет страны, международные организации, экспертов и представителей гражданского общества для обсуждения вопросов межкультурного диалога и сотрудничества.

Программа форума включает обсуждения по таким темам, как мир и безопасность, межкультурный и межрелигиозный диалог, роль молодежи, искусственный интеллект, креативная экономика, медиа, культурное наследие и туризм.