В Азербайджане смогут изымать земли для строительства метро и железных дорог

В Азербайджане расширят перечень государственных нужд, для которых разрешается изъятие земельных участков. В него включат строительство и реконструкцию тоннелей, железнодорожных и трамвайных линий, станций, объектов метрополитена и депо.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, соответствующие поправки в закон "Об изъятии земель для государственных нужд" обсуждались на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

Законопроект подготовлен для развития транспортной инфраструктуры страны и своевременной реализации крупных проектов, в том числе по расширению сети метро и железных дорог.

В частности, в Баку и прилегающих районах предусмотрено совершенствование транспортной инфраструктуры в рамках Государственной программы на 2025-2030 годы. Документ предусматривает обновление транспортного парка, строительство новых депо, станций и линий, а также восстановление и модернизацию существующих объектов.

Предлагаемые изменения призваны усовершенствовать законодательные механизмы изъятия земель для государственных нужд, обеспечить прозрачность процедур и ускорить реализацию важных транспортных проектов. При этом процесс должен учитывать как интересы государства, так и права граждан.

После обсуждения законопроект был поставлен на голосование и принят в первом чтении.