В Азербайджане смогут изымать земли для строительства метро и железных дорог
В Азербайджане расширят перечень государственных нужд, для которых разрешается изъятие земельных участков. В него включат строительство и реконструкцию тоннелей, железнодорожных и трамвайных линий, станций, объектов метрополитена и депо.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, соответствующие поправки в закон "Об изъятии земель для государственных нужд" обсуждались на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.
Законопроект подготовлен для развития транспортной инфраструктуры страны и своевременной реализации крупных проектов, в том числе по расширению сети метро и железных дорог.
В частности, в Баку и прилегающих районах предусмотрено совершенствование транспортной инфраструктуры в рамках Государственной программы на 2025-2030 годы. Документ предусматривает обновление транспортного парка, строительство новых депо, станций и линий, а также восстановление и модернизацию существующих объектов.
Предлагаемые изменения призваны усовершенствовать законодательные механизмы изъятия земель для государственных нужд, обеспечить прозрачность процедур и ускорить реализацию важных транспортных проектов. При этом процесс должен учитывать как интересы государства, так и права граждан.
После обсуждения законопроект был поставлен на голосование и принят в первом чтении.
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