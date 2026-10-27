https://news.day.az/officialchronicle/1869976.html Президент Ильхам Алиев принял генерального директора ИСЕСКО - ФОТО 27 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял генерального директора ИСЕСКО Салима бен Мухаммеда аль-Малика. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
Президент Ильхам Алиев принял генерального директора ИСЕСКО - ФОТО
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 27 октября принял генерального директора Исламской организации по вопросам образования, науки и культуры (ICESCO) Салима бин Мухаммада аль-Малика.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
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