https://news.day.az/officialchronicle/1869962.html Мирсалех Сеидов освобожден от должности заместителя министра юстиции — начальника Пенитенциарной службы Азербайджана Мирсалех Мирадил оглу Сеидов освобожден от должности заместителя министра юстиции Азербайджанской Республики - начальника Пенитенциарной службы. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение в связи с этим.
Мирсалех Сеидов освобожден от должности заместителя министра юстиции — начальника Пенитенциарной службы Азербайджана
Мирсалех Мирадил оглу Сеидов освобожден от должности заместителя министра юстиции Азербайджанской Республики - начальника Пенитенциарной службы.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение в связи с этим.
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