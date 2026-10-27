В Азербайджане изменят график работы и отдыха этих лиц

В Азербайджане планируют изменить порядок регулирования рабочего времени и отдыха экипажей самолетов, выполняющих коммерческие авиаперевозки. Новые правила призваны привести национальное законодательство в соответствие с международными стандартами и повысить конкурентоспособность местных авиакомпаний.

Как сообщает Day.Az, соответствующие поправки в закон "Об авиации" обсуждались на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

Согласно законопроекту, рабочее время, время полетов и периоды отдыха членов экипажей будут регулироваться с учетом международных стандартов и рекомендуемой практики Международной организации гражданской авиации (ИКАО), а также правил, утверждаемых Кабинетом министров.

Для экипажей установят предельную продолжительность рабочего времени за любые семь, 14 и 28 последовательных дней, а также за календарный год. Отдельные ограничения предусмотрят для налета: максимальное количество летных часов будет рассчитываться за 28 последовательных дней, календарный год и любые 12 последовательных календарных месяцев.

Необходимость изменений объясняется ограничениями действующего трудового законодательства. Согласно Трудовому кодексу, нормальная продолжительность рабочего времени составляет не более восьми часов в день и 40 часов в неделю. Для летного и инструкторского состава установлен недельный лимит в 36 часов. При суммированном учете рабочего времени продолжительность работы не может превышать 12 часов в день, а при работе в ночное время - 11 часов.

Эти ограничения создают трудности при выполнении продолжительных рейсов, в том числе в Нью-Йорк и Сеул, которые могут длиться 13-14 часов. В результате такие маршруты становится сложнее выполнять, а их экономическая эффективность и конкурентоспособность могут снижаться.

Предлагаемые поправки предусматривают переход к более гибкому регулированию рабочего времени и отдыха авиационного персонала с учетом международных стандартов управления усталостью экипажей. Аналогичные подходы применяются, в частности, в США и Европейском союзе.

Ожидается, что изменения позволят повысить экономическую эффективность местных авиакомпаний, укрепить их позиции на международном рынке и создать условия для расширения географии полетов.

После принятия поправок Кабинет министров утвердит отдельные правила регулирования летного времени, рабочего времени и отдыха экипажей коммерческих самолетов.

По итогам обсуждений законопроект был поставлен на голосование и принят в третьем чтении.