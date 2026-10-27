Банковский сектор Азербайджана нарастил активы - Цифры

На 1 октября текущего года активы банковского сектора Азербайджана составили 63,622 миллиарда манатов.

По расчетам Trend на основе данных Центрального банка Азербайджана (ЦБА), этот показатель на 7,484 миллиарда манатов, или 13,3%, превышает значение на 1 октября прошлого года, передает Day.Az.

На отчетную дату совокупные обязательства банков составили 55,783 миллиарда манатов, а балансовый капитал - 7,839 миллиарда манатов. В сентябре совокупные активы банков увеличились на 1,8%, обязательства - на 1,9%, а балансовый капитал - на 1,1%.

В сентябре кредитный портфель банков вырос на 2,6%, или 860,5 миллиона манатов, достигнув 33,685 миллиарда манатов.

С начала года кредитный портфель банков увеличился на 12%, или 3,622 миллиарда манатов. Для сравнения, за аналогичный период 2025 года рост составил 6,5%.

Генеральный директор Центрального банка Азербайджана Шахин Махмудзаде прокомментировал развитие финансового сектора на 20-м Глобальном форуме по исламским финансам, проходящем в Баку в рамках ежегодного собрания Группы Исламского банка развития (ИБР).

"В течение последних трех лет мы модернизировали нормативную базу банковского сектора не только по традиционным направлениям, таким как переход на новейшие стандарты бухгалтерского учета, но и в новых областях, включая рыночное поведение, ESG и другие. В законодательство, регулирующее рынок капитала, также был внесен ряд изменений. Подготовлены и представлены правительству законопроекты о рейтинговых агентствах, производных финансовых инструментах, венчурном капитале, краудфандинге и другие", - сказал Ш. Махмудзаде.