Geely разрабатывает свой первый автомобиль специально для Европы

Компания Geely работает над двумя ключевыми новинками: первым автомобилем, спроектированным специально под Европу, и внедорожником, который бросит вызов Land Rover Defender. Деталями с Autocar поделился директор по определению продуктов Geely Деннис Вайнель, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Европейская модель создается в миланском дизайн-центре, ее премьера намечена на 2027 год. "Это действительно продукт для Европы, а затем из Европы он отправится на другие рынки", - подчеркнул Вайнель. Название, технические характеристики и цена пока держатся в секрете.

Второй проект - флагманский внедорожник с внутренним кодом Project KO11, представляющий собой европейскую версию китайской Galaxy Cruiser 700. Автомобиль построен на платформе подключаемого гибрида Lotus Eletre, однако ориентирован на серьезное бездорожье: глубина преодолеваемого брода достигает 800 мм, а внешность перекликается с Land Rover Defender. В Китае топовая модификация оснащается гибридной силовой установкой отдачей около 830 кВт, что превышает 1100 л. с.

Сегодня в Европе Geely предлагает электрический кроссовер EX5 (E5), подключаемый гибрид Starray и компактный EX2. К 2030 году производитель планирует вывести на британский рынок 10 моделей.