В Баку появится новый парк - ФОТО

В Баку создаются новые зеленые зоны, лесные массивы, парки и сады, а существующие территории зеленых насаждений расширяются в соответствии с поручениями и рекомендациями Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Как передает Day.Az со ссылкой на Исполнительную власть города Баку, очередной парк создается в Насиминском районе столицы, на улице 28 Мая, на территории, простирающейся до отеля The Ritz-Carlton Baku, где ранее располагалось вагоноремонтное предприятие. Площадь участка, отведенного под строительство парка, составляет около 10 гектаров.

Согласно современному проекту, разработанному совместно зарубежными и опытными местными архитекторами, автомобильная дорога на улице Гусейна Расулбекова, проходящая в настоящее время через центр территории, будет перенесена к северо-западной границе парка. Кроме того, предусмотрено строительство надземного пешеходного перехода в виде моста, который обеспечит доступ в парк со стороны перекрестка улиц 28 Мая и Гусейна Расулбекова.

В настоящее время уже ведется строительство предусмотренной проектом подземной автомобильной парковки.

На территории парка также планируется оборудовать спортивные и детские игровые площадки, теннисные корты для разных возрастных групп, искусственные озера, амфитеатр и водные резервуары. Для безопасного передвижения пешеходов будут созданы необходимые условия, обустроены переходы и проложены велосипедные дорожки. Кроме того, предусмотрено декоративное мощение камнем и гранитом.

В новом парке появятся обширные зеленые зоны, будут высажены деревья и кустарники, а также созданы различные цветочные композиции.

Создание парка является частью работы по превращению столицы Азербайджана в город парков.