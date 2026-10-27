Генпрокуратура раскрыла подробности громкого убийства в Баку

В Баку 13 человек привлечены к уголовной ответственности и арестованы в связи с убийством Джалала Мирагаева, известного по прозвищу "Джейхун Сабунчи", и другими тяжкими преступлениями.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Азербайджана.

По информации ведомства, убийство произошло 23 октября около полуночи в ресторане "Аб-Хава", расположенном на улице Генерала Шихлинского в Хатаинском районе Баку.

Предварительным следствием установлено, что между Джалалом Мирагаевым и Эмином Рагимовым, известным в криминальном мире по прозвищу "Сабунчу Эмин", возник конфликт из-за долга. Для урегулирования разногласий в ресторане была организована встреча с участием других лиц, связанных с криминальным миром.

Однако во время встречи спор перерос в драку. Джалал Мирагаев ударил Эмина Рагимова кулаком, после чего последний и его друг Эльмар Джафаров нанесли ему ножевые ранения. От полученных травм Мирагаев скончался на месте происшествия.

В ходе расследования также были выявлены обстоятельства, связанные с деятельностью преступного сообщества и незаконным оборотом наркотических средств в крупном размере, совершенным организованной группой.

В результате совместных оперативно-разыскных мероприятий сотрудников Министерства внутренних дел и Службы государственной безопасности, проведенных в координации с прокуратурой, задержаны 13 человек.

Среди задержанных Эмин Рагимов, Эльмар Джафаров, Ахмед Али-Заде, Гасан Зульфугаров, Рамиль Дадашов, Эльдар Эльдаров, Исмаил Казымов, Хайям Сафиханов, Камран Эфендиев, Эльвин Сафаров, Микаил Исмаилов, Эльмар Нуриев и Фарид Эйюблу.

Следствием установлены обоснованные подозрения в причастности Эмина Рагимова и Эльмара Джафарова, ранее объявленных в розыск по другому уголовному делу, к убийству Джалала Мирагаева. Им предъявлено обвинение по статье 120.2.1 Уголовного кодекса Азербайджана (умышленное убийство, совершенное организованной группой).

Остальным фигурантам предъявлены обвинения по соответствующим статьям Уголовного кодекса, связанным в том числе с созданием преступного сообщества, участием в нем и незаконным оборотом наркотиков.

По решению суда все 13 задержанных заключены под стражу.

Уголовные дела, связанные с убийством Мирагаева, а также ранее возбужденные дела в отношении фигурантов объединены в одно производство.

По поручению генерального прокурора дальнейшее расследование передано Следственному управлению Генеральной прокуратуры. Создана специальная следственная группа из сотрудников прокуратуры и органов внутренних дел.

В Генпрокуратуре подчеркнули, что расследование продолжается, а общественности будет предоставлена дополнительная информация по его результатам.