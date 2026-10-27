Назван лучший тренер года

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте признан лучшим тренером года в мужском футболе по итогам сезона-2025/2026.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, испанский специалист стал обладателем трофея имени Йохана Кройфа на юбилейной, 70-й церемонии вручения "Золотого мяча", проходящей в Лондоне.

Главным достижением де ла Фуэнте стала победа сборной Испании на чемпионате мира-2026, который минувшим летом проходил в США, Канаде и Мексике.

В финале испанцы обыграли Аргентину со счетом 1:0 благодаря голу Феррана Торреса на 106-й минуте и во второй раз в истории завоевали мировой титул.

Помимо де ла Фуэнте, на звание лучшего тренера претендовали Микель Артета ("Арсенал"), Унаи Эмери ("Астон Вилла"), Венсан Компани ("Бавария") и Луис Энрике ("ПСЖ").

Напомним, что под руководством де ла Фуэнте сборная Испании также выиграла Лигу наций в 2023 году и чемпионат Европы в 2024-м.