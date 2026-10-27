Харри Кейн стал обладателем "Золотого мяча" 2026 года

Нападающий мюнхенской "Баварии" и сборной Англии Харри Кейн стал обладателем "Золотого мяча"-2026, главной индивидуальной награды мирового футбола.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, 33-летний форвард был объявлен победителем на юбилейной, 70-й церемонии вручения наград, состоявшейся в лондонском театре "Палладиум".

Для Кейна это первый "Золотой мяч" в карьере. Англичанин получил признание после результативного сезона-2025/2026, в котором стал одним из главных лидеров "Баварии" и сборной Англии.

Ранее на этой же церемонии форвард был удостоен трофея имени Герда Мюллера как лучший нападающий года. Таким образом, Кейн стал обладателем сразу двух престижных индивидуальных наград.

Отметим, что Кейн стал первым английским футболистом с 2001 года, завоевавшим "Золотой мяч". Последним представителем Англии, получавшим этот приз, был Майкл Оуэн.

В прошлом году обладателем главной индивидуальной награды стал французский нападающий "ПСЖ" Усман Дембеле.