В Турции задержан журналист, объявленный нежелательным лицом в Азербайджане

Представитель турецкого медиапроекта Köklü Değişim Medya в Стамбуле Мухаммед Эмин Йылдырым, ранее объявленный нежелательным лицом в Азербайджане, задержан сотрудниками полиции из-за публикаций в социальных сетях.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Köklü Değişim, подробности публикаций, ставших причиной задержания, и содержание расследования пока не раскрываются.

Напомним, 21 октября Азербайджан объявил нежелательными лицами 31 гражданина Турции, включая журналистов, политиков, ученых и писателей. Им запретили въезд в страну из-за заявлений и публикаций, которые были направлены против суверенитета, национальной безопасности и конституционного строя Азербайджана, а также содержали призывы к насильственной смене власти и разжиганию религиозной ненависти и вражды.

Кроме того, после своих заявлений должности лишился главный советник президента Турции Октай Сарал.