https://news.day.az/sport/1869843.html Названа лучшая футболистка сезона-2025/2026 Полузащитница "Лондон Сити Лайонессис" и сборной Испании Алексия Путельяс признана лучшей футболисткой мира по итогам сезона-2025/2026.
Названа лучшая футболистка сезона-2025/2026
Полузащитница "Лондон Сити Лайонессис" и сборной Испании Алексия Путельяс признана лучшей футболисткой мира по итогам сезона-2025/2026.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, испанская футболистка стала обладательницей женского "Золотого мяча" на юбилейной, 70-й церемонии вручения наград, организованной журналом France Football в лондонском театре "Палладиум".
Для Путельяс это уже третья победа в престижной номинации. Ранее она дважды подряд завоевывала "Золотой мяч" - в 2021 и 2022 годах.
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