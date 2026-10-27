Названа лучшая футболистка сезона-2025/2026

Полузащитница "Лондон Сити Лайонессис" и сборной Испании Алексия Путельяс признана лучшей футболисткой мира по итогам сезона-2025/2026.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, испанская футболистка стала обладательницей женского "Золотого мяча" на юбилейной, 70-й церемонии вручения наград, организованной журналом France Football в лондонском театре "Палладиум".

Для Путельяс это уже третья победа в престижной номинации. Ранее она дважды подряд завоевывала "Золотой мяч" - в 2021 и 2022 годах.