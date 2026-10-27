https://news.day.az/society/1869852.html В этом районе Баку не будет газа В связи с ремонтно-монтажными работами 27 октября с 10:00 до их завершения в ряде районов Наримановского района Баку временно приостановят подачу газа. Как сообщает Day.Az, об этом сообщили в производственном объединении "Азеригаз". Согласно информации, отключение затронет дома № 19, 19А и 19Б на улице Тебриз, а также улицу М. Мамедова.
В этом районе Баку не будет газа
В связи с ремонтно-монтажными работами 27 октября с 10:00 до их завершения в ряде районов Наримановского района Баку временно приостановят подачу газа.
Как сообщает Day.Az, об этом сообщили в производственном объединении "Азеригаз".
Согласно информации, отключение затронет дома № 19, 19А и 19Б на улице Тебриз, а также улицу М. Мамедова.
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