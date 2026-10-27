В этом районе Баку не будет газа

В связи с ремонтно-монтажными работами 27 октября с 10:00 до их завершения в ряде районов Наримановского района Баку временно приостановят подачу газа.

Как сообщает Day.Az, об этом сообщили в производственном объединении "Азеригаз".

Согласно информации, отключение затронет дома № 19, 19А и 19Б на улице Тебриз, а также улицу М. Мамедова.