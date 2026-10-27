COP17 под золотой маской: что Ереван не рассказывает миру об Амулсаре? - АКТУАЛЬНО от Эльчина Алыоглу

Автор: Эльчин Алыоглу, директор Baku Network, специально для Day.Az

10 октября Никол Пашинян стоял на Амулсаре и смотрел, как операторы Lydian Armenia показывают правительственной делегации розлив золото-серебряного сплава. 18 октября тот же Пашинян открывал в ереванском Meridian Expo семнадцатую конференцию сторон Конвенции ООН о биологическом разнообразии. Восемь дней. Ровно столько понадобилось Армении, чтобы пройти путь от кучного выщелачивания до бабочки-эндемика на логотипе.

На руднике премьер говорил, что для любой развитой страны добыча такого калибра, если она ведется по экологическим и социальным стандартам, служит ключевым двигателем национального развития. Уже в Meridian Expo он призвал зал: "Пусть Ереван станет вехой обновленной политической решимости" - и добавил, что ждать больше некогда. Противоречия между двумя речами нет, если считать, что природа заканчивается там, где начинается лицензия.

Амулсар лежит в 13 километрах от Джермука, на водоразделе Арпы и Воротана. Подтвержденные запасы, по данным минэкономики Армении на октябрь 2025 года, составляют 73 тонны золота и 294 тонны серебра, плановая добыча - около 210 тысяч унций в год. Лицензию держит Lydian Armenia, дочерняя структура Lydian Canada Ventures, за которой стоят американский фонд Orion Mine Finance и канадская Osisko Gold Royalties. Государство выдало под проект гарантии по кредиту до 150 миллионов долларов и рассчитывает на 120-130 миллионов налогов и роялти ежегодно. Сплав уходит на аффинаж в Швейцарию. В Армении остаются отвалы.

Цифру в 190 миллионов тонн пустой породы армянская оппозиционная пресса повторяет как заклинание, почти никогда не называя первоисточник. Я его нашел: доклад инженеров американской Global Resource Engineering на конгрессе Международной ассоциации по шахтным водам (IMWA) 2015 года, где общий объем вскрыши оценен в 283,1 миллиона тонн, из которых 190,6 миллиона отправляются в хранилище пустой породы, а остальное засыпается обратно в выработанные карьеры. Там же опубликован график кислотно-основного баланса, и в нем есть деталь, которую стоит прочитать дважды: ни один образец пустой породы не попал в зону, признанную по отраслевой методике кислотонеобразующей. Пирит при контакте с водой и воздухом дает серную кислоту, кислота вымывает мышьяк и цинк. Химия девятого класса.

Защитники проекта ссылаются на аудит ливанской компании ELARD 2019 года. Заказчиком выступил Следственный комитет Армении, и работа шла в рамках уголовного дела об умышленном сокрытии должностными лицами информации о загрязнении среды, то есть вывод о "контролируемых рисках" отвечал юридически ровно на один вопрос - есть ли основания кого-то преследовать. Оснований не нашли. Заключение по уголовному делу и государственная экологическая экспертиза - документы разного регламентного статуса, однако 15 августа 2019 года председатель СК Айк Григорян представил выводы на заседании правительства, а 19 августа премьер объявил, что Lydian сможет продолжить работу. Сами аудиторы при этом констатировали, что кислотообразующий потенциал породы был рассчитан неверно, а пробы из реки Дарб и северной части Кечутского водохранилища не отбирались вовсе. Мер по смягчению рисков набралось шестнадцать. Справедливости ради, по одному пункту аудиторы сторонников рудника поддержали: связи между подземными водами Амулсара и термальными источниками Джермука они не нашли. Джермук, скорее всего, уцелеет. Беда в другом: вода с горы течет в обе стороны от водораздела, и курорт среди ее адресатов далеко не главный.

В том самом обращении 19 августа Пашинян сказал, что уверен в безопасности рудника на 99,9 процента, а не на сто. Ту одну десятую процента с тех пор никто не искал.

Где ее искать, подсказали сами аудиторы, описав сценарий землетрясения, при котором кислотный дренаж уходит в туннель Спандарян-Кечут и дальше в бассейн озера, - концентрацию они сочли незначительной в масштабах водоема. Кечутское водохранилище полным объемом 22,5 миллиона кубометров питает Арпа-Севанский туннель длиной 48,3 километра, построенный между 1963 и 1981 годами, и в теле этого туннеля Национальная академия наук Армении насчитала 29 поврежденных участков. Уровень Гейчи Ереван поднимает именно через эту трубу. Еще в 2012 году Научно-экспертный комитет по сохранению озера дал проекту открытого карьера отрицательное заключение.

Дальше начинается география, которую в Meridian Expo не обсуждают. Ниже Кечута Арпа уходит в Нахчыван и становится Арпачаем, Воротан пересекает границу под именем Базарчай и через Акеру впадает в Араз. Любая утечка с Амулсара по закону тяготения становится азербайджанской проблемой, а затем иранской. Армения ратифицировала Конвенцию Эспо об оценке воздействия на окружающую среду при трансграничных проектах, и ее статья 3 обязывает страну происхождения уведомить затронутую сторону до начала деятельности. Трансграничной оценки по Амулсару не существует, и это признают сами армянские экологические организации, писавшие правительству, что ее требуют и национальный закон, и Эспо.

Прецедент у Еревана уже есть, причем неприятный: в июне 2014 года в Женеве шестое Совещание сторон Конвенции Эспо по представлению Азербайджана признало, что Армения нарушила свои обязательства при планировании нового блока Мецаморской АЭС. С 18 января 2023 года в Постоянной палате третейского суда в Гааге рассматривается дело № 2023-60, первый в истории межгосударственный арбитраж по Бернской конвенции, где Азербайджан требует возмещения за уничтожение среды обитания на землях, которые Армения почти три десятилетия держала под оккупацией (председательствует в трибунале Вацлав Микулка, рядом с ним заседают Бруно Зимма и Николя Мишель). Охчучай, где ЮНЕП в 2022 году зафиксировала сотни погибших рыб, проходит по этому делу как улика: азербайджанский анализ 2021 года показал в воде и донных отложениях запредельные концентрации кадмия, свинца, никеля и молибдена.

Румыния знает цену формуле "риски контролируемы". В 22:00 30 января 2000 года в Бая-Маре прорвало дамбу хвостохранилища компании Aurul, наполовину принадлежавшей австралийской Esmeralda Exploration и на 45 процентов - румынскому государству. Около ста тысяч кубометров воды, в которых, по оценке ЮНЕП, было от 50 до 100 тонн цианида, ушли в Лапуш, затем в Сомеш, Тису и Дунай, и примерно через четыре недели пятно дошло до Черного моря. На венгерской границе у Ченгера концентрация цианида достигала 32 600 частей на миллиард. Esmeralda объяснила аварию обильным снегопадом. Жителей предупредили с опозданием примерно в десять часов, потому что сигнал застрял между компанией и местным агентством охраны среды. Схема до неприличия знакома: иностранный инвестор, государство-совладелец, кредитные гарантии, клятвы в верности стандартам. Сомеш течет из Румынии в Венгрию, Арпа течет из Армении в Азербайджан.

Позже Бухарест отказал канадской Gabriel Resources в экологических документах для золотого рудника Рошия-Монтана, компания потребовала через арбитраж ICSID 4,4 миллиарда долларов, а 8 марта 2024 года трибунал большинством два к одному отклонил иск и присудил Румынии около 10 миллионов долларов издержек. Отказ тоже бывает выгодным.

Одну деталь из справочников по Кечуту я так и не смог выбросить. На дне водохранилища стоит церковь VII века из старого села Кечут, ушедшая под воду при строительстве плотины. Страна однажды уже утопила собственную святыню ради уровня Гейчи. Символом COP17 Ереван выбрал голубянку Polyommatus eriwanensis, которой нет больше нигде на планете, а 23 цвета логотипа обозначают 23 цели Куньминско-Монреальской рамочной программы. Седьмая цель посвящена сокращению загрязнения. С Амулсара ее не видно. Еще злее выглядит четвертая флагманская инициатива армянского председательства - "Ереванский диалог о биоразнообразии гор и пресных вод", вокруг которой, по словам самих армянских переговорщиков, будет строиться значительная часть торга. Карьер на высоте около 2500 метров, в верховьях двух рек, под эту рубрику подходит идеально.

Сколько цианида уйдет на рудник, Ереван внятно так и не объяснил. Экологи EcoLur, разбиравшие оценку воздействия, приводили цифру - 2000 тонн ежегодно. По той же оценке, на площадку кучного выщелачивания за срок эксплуатации ляжет 102 миллиона тонн дробленой руды, порядка десяти миллионов в год, и даже при скромном расходе в 0,2 килограмма реагента на тонну получаются те самые две тысячи. Сотня тонн на такой объем годится разве что для пресс-релиза.

Вечер 7 декабря 2023 года я помню хорошо: совместное заявление Администрации Президента Азербайджана и аппарата премьер-министра Армении, первое за всю историю конфликта без посредников. Армения снимала кандидатуру на COP29 в пользу Баку, Азербайджан поддерживал армянскую заявку на место в Бюро COP от Восточноевропейской группы. Жест был взаимным и честным. Свою конференцию Баку провел открыто, выслушав с трибун все, что хотели сказать критики. Ереван проводит свою, запустив за восемь дней до открытия рудник, о котором соседей по бассейну Араза никто не спросил.

Гендиректор Lydian Armenia Айк Алоян 10 октября сказал журналистам на Амулсаре, что компания здесь потому, что убеждена: всех этих рисков просто не существует. Более шестидесяти армянских организаций в те же дни предупреждали о необратимой экологической катастрофе. 5 октября на брифинге в Баку азербайджанские экологи отдельно разобрали Амулсар с позиции Конвенции Эспо, напомнив, что Арпа и Воротан принадлежат бассейну Араза. Кто заплатит, если вода в Арпачае однажды сменит цвет?

Прогноз проверяемый. До 30 октября, когда в Meridian Expo спустят флаги, слово "Амулсар" не появится ни в одном решении COP17, а министерский сегмент 27-28 октября пройдет так, будто в 13 километрах от Джермука ничего не льют. Второй прогноз: до конца 2027 года Азербайджан вынесет Амулсар на Комитет по осуществлению Конвенции Эспо, как вынес когда-то Мецамор.

Бабочку пусть берегут. Ей повезло родиться в Ереване, выше по течению. Золото уехало в Швейцарию, а кислота, если пойдет, пойдет в Арпачай.