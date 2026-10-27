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Ламин Ямаль признан лучшим молодым футболистом мира

Нападающий "Барселоны" и сборной Испании Ламин Ямаль признан лучшим молодым футболистом мира по итогам сезона-2025/2026. Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, 19-летний испанец стал обладателем трофея Копа на юбилейной, 70-й церемонии вручения "Золотого мяча", проходящей в Лондоне.