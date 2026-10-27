https://news.day.az/officialchronicle/1869906.html Президент Ильхам Алиев: Политика двойных стандартов должна быть полностью искоренена из международной политики Политика двойных стандартов должна быть полностью искоренена из международной политики. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, Президент Ильхам Алиев заявил в выступлении на VII Всемирном форуме по межкультурному диалогу.
Президент Ильхам Алиев: Политика двойных стандартов должна быть полностью искоренена из международной политики
Политика двойных стандартов должна быть полностью искоренена из международной политики.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, Президент Ильхам Алиев заявил в выступлении на VII Всемирном форуме по межкультурному диалогу.
Напомнив, что наше общество не терпит двойных стандартов, глава государства отметил, что этот принцип должен применяться не только при урегулировании различных войн и конфликтов.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре