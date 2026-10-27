https://news.day.az/officialchronicle/1869923.html Президент Ильхам Алиев: На международных рынках Азербайджан признают надежным поставщиком энергоресурсов - ВИДЕО На международных рынках Азербайджан признают надежным поставщиком энергоресурсов. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, Президент Ильхам Алиев заявил в выступлении на VII Всемирном форуме по межкультурному диалогу.
Президент Ильхам Алиев: На международных рынках Азербайджан признают надежным поставщиком энергоресурсов - ВИДЕО
На международных рынках Азербайджан признают надежным поставщиком энергоресурсов.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, Президент Ильхам Алиев заявил в выступлении на VII Всемирном форуме по межкультурному диалогу.
Глава государства отметил, что вопрос надежности поставок становится одним из важнейших пунктов международной повестки дня в свете транспортной связности: если посмотреть на карту, то Азербайджан трудно обойти стороной.
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