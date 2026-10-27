Президент Ильхам Алиев: На международных рынках Азербайджан признают надежным поставщиком энергоресурсов - ВИДЕО

На международных рынках Азербайджан признают надежным поставщиком энергоресурсов.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, Президент Ильхам Алиев заявил в выступлении на VII Всемирном форуме по межкультурному диалогу.

Глава государства отметил, что вопрос надежности поставок становится одним из важнейших пунктов международной повестки дня в свете транспортной связности: если посмотреть на карту, то Азербайджан трудно обойти стороной.