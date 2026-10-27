Президент Ильхам Алиев: Сегодня Азербайджан представляет собой остров стабильности в нестабильном регионе

Если посмотреть на внешнюю политику и экономические показатели нашей страны, ее роль и деятельность на мировых энергетических и транспортных рынках сегодня, можно увидеть, что эта роль значительно выросла.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, Президент Ильхам Алиев заявил в выступлении на VII Всемирном форуме по межкультурному диалогу.

Глава государства отметил, что сегодня Азербайджан представляет собой остров стабильности в нестабильном регионе.