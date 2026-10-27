https://news.day.az/officialchronicle/1869912.html Президент Ильхам Алиев: Достижения нашей страны за 35 лет завоеваны азербайджанским народом Достижения нашей страны за последние 35 лет завоеваны азербайджанским народом. Мы не получали никакой международной помощи. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, Президент Ильхам Алиев заявил в выступлении на VII Всемирном форуме по межкультурному диалогу.
Президент Ильхам Алиев: Достижения нашей страны за 35 лет завоеваны азербайджанским народом
Достижения нашей страны за последние 35 лет завоеваны азербайджанским народом. Мы не получали никакой международной помощи.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, Президент Ильхам Алиев заявил в выступлении на VII Всемирном форуме по межкультурному диалогу.
Глава государства подчеркнул, что Азербайджан прошел путь от разрушения, оккупации и повсеместной бедности к прогрессу, развитию и успеху.
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