Volkswagen объявил об ужесточении мер по реструктуризации

Концерн Volkswagen продолжает ужесточать меры по реструктуризации. После встречи с работниками в Ганновере автопроизводитель сообщил, что к 2030 году дополнительно сократит 12 тысяч рабочих мест, пишет Spiegel, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Два года назад Volkswagen AG (включая основной бренд, подразделение комплектующих и головные офисы группы) согласовал сокращение более 35 тысяч рабочих мест к 2030-му. Новые планы увеличивают первоначальную цифру. Это значит, что совет директоров под руководством генерального директора Volkswagen Оливера Блюме намерен уволить около 50 тысяч человек по всему миру к 2030 году. Сообщается, что на сокращения Volkswagen потребуется 10 миллиардов евро.

Производитель намерен соблюдать все социальные обязательства перед сотрудниками, попавшими под сокращение. Для этого будет созданы компании по переводу персонала. Это временные должности для уволенных сотрудников, где они получат поддержку в поиске новой работы (например, повышение квалификации). Участие - на основе социальной программы или соглашения с компанией. Федеральное агентство по трудоустройству может частично покрыть зарплату за счет компенсации за сокращенный рабочий день.

Кроме того, Volkswagen заявил о необходимости максимально использовать добровольные увольнения и снижать затраты на рабочую силу. До сих пор компания в основном полагалась на частичный выход на пенсию и выходные пособия. Цель такого подхода - дать сотрудникам выбор и поддержку. Переход должен быть добровольным. Сроки и структура таких компаний должны согласовываться с сотрудниками. Это касается и возможных выходных пособий. Переговоры по коллективному договору начнутся 24 ноября.

Volkswagen заявил, что, несмотря на сложную ситуацию, соблюдает будущий коллективный договор и гарантии занятости до конца 2030 года. Профсоюз IG Metall резко отверг предложение о создании компаний по передаче прав собственности, назвав его нарушением коллективных договоров без веских правовых оснований. Региональный менеджер IG Metall Торстен Грегер заявил о недопустимости мер, когда "платят все, а акционеры продолжают получать дивиденды".