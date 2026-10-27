Азербайджан и Китай расширяют диалог в сфере хранения энергии - ФОТО
Азербайджанские и китайские компании обсудили перспективы сотрудничества в области возобновляемой энергетики и систем хранения энергии.
Как передает Day.Az со ссылкой на Государственное агентство по возобновляемым источникам энергии при Министерстве энергетики Азербайджана, заместитель директора Фаган Абдуррахманов и старший советник Габиль Абдуллаев приняли участие в конференции Connectivity Investment Conference on Energy Storage, которая проходила 20-22 октября в Пекине (Китай).
В ходе конференции обсуждались экономическая эффективность систем хранения энергии, инвестиционные возможности, модели финансирования, а также подходы к формированию политики и механизмы регулирования в этой сфере. Представители китайских компаний и других стран выступили с презентациями, посвященными развитию и применению технологий хранения энергии.
22 октября в рамках сессии Developing Markets - Part 2 Фаган Абдуррахманов представил доклад на тему "Развитие возобновляемой энергетики и систем аккумуляторного хранения энергии (BESS) в Азербайджане".
В ходе презентации он рассказал о развитии возобновляемых источников энергии в Азербайджане, перспективах интеграции систем аккумуляторного хранения энергии (BESS) в энергетическую систему страны, а также возможностях сотрудничества с международными финансовыми институтами в этой сфере.
После выступления Фаган Абдуррахманов ответил на вопросы участников в рамках панельных дискуссий.
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