https://news.day.az/politics/1869963.html Армения должна понять, что к ней могут относиться несерьезно - Фарид Бахшалиев на платформе Baku Network - ВИДЕО Армения должна понять, что к ней могут относиться несерьезно. Как передает Day.Az, об этом сказал эксперт по вопросам безопасности, политический обозреватель Фарид Бахшалиев в новом выпуске аналитического видеопроекта Baku Network "Диалог с Тофиком Аббасовым".
Армения должна понять, что к ней могут относиться несерьезно - Фарид Бахшалиев на платформе Baku Network - ВИДЕО
Армения должна понять, что к ней могут относиться несерьезно.
Как передает Day.Az, об этом сказал эксперт по вопросам безопасности, политический обозреватель Фарид Бахшалиев в новом выпуске аналитического видеопроекта Baku Network "Диалог с Тофиком Аббасовым".
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