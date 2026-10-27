Азербайджанское агентство заключит соглашение с Apple

Агентство инноваций и цифрового развития (IRIA) готовится заключить соглашение о сотрудничестве с компанией Apple.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявила во вторник руководитель отдела развития цифровых компетенций IRIA Вюсаля Гурбанова на мероприятии "Цифровые навыки: результаты сегодняшнего дня, возможности завтрашнего дня" в Баку.

По ее словам, в рамках сотрудничества восемь отобранных преподавателей получат сертификаты Apple Certified Trainer, после чего будут проводить обучение в Азербайджане, преимущественно для студентов университетов.

В.Гурбанова сообщила, что преподавателей отобрали из числа кандидатов, представленных вузами. Для этого в высшие учебные заведения направили обращения с просьбой предложить преподавателей, которые ведут занятия по операционным системам, в частности по программированию для iOS.

"Мы обратились в университеты и попросили представить преподавателей, которые ведут занятия по программированию для iOS и операционным системам. Наша цель - подготовить этих преподавателей, чтобы они, в свою очередь, могли обучать студентов университетов", - отметила она.

Руководитель отдела также рассказала о других проектах IRIA, направленных на развитие цифровых навыков.

По ее словам, в этом году планируется привлечь 15 тысяч школьников к участию в IT-олимпиаде Webros. Кроме того, в Holberton School Azerbaijan подготовили 447 выпускников по таким направлениям, как искусственный интеллект, машинное обучение, компьютерные науки, full-stack-разработка и кибербезопасность.

Гурбанова сообщила, что IRIA также проводит обучение в области искусственного интеллекта в регионах страны. В настоящее время в этих программах участвуют 405 человек, из которых 300 представляют 20 регионов Азербайджана. Еще 105 человек проходят обучение в рамках различных программ, в том числе по интеграции инструментов искусственного интеллекта в IT-сферу. Среди участников есть сотрудники государственных органов.

Она также рассказала о результатах проекта IT Skills Sprint, предназначенного для студентов университетов. По ее словам, все 120 участников успешно завершили программу.

"К проекту присоединились 120 человек, и все они завершили программу. Никто не пропускал занятия и не показал неудовлетворительных результатов. Сразу после завершения проекта уровень трудоустройства участников составил 31%", - подчеркнула Гурбанова.

Руководитель отдела отметила, что в рамках сотрудничества с Cisco Networking Academy для населения созданы дополнительные возможности для развития цифровых навыков. Участники могут выбирать направления обучения в соответствии со своими интересами и потребностями. Программы охватывают английский язык для IT-специалистов, кибербезопасность и основы искусственного интеллекта.

По ее словам, первый этап программы завершил 101 человек, а в настоящее время около 400 участников продолжают обучение на втором этапе.

Гурбанова также рассказала об инновационном проекте, реализуемом совместно с израильскими партнерами, работающими в сфере искусственного интеллекта, и Технологическим институтом Холона. По ее словам, состоялись три этапа проекта, по итогам которых подготовлено 98 выпускников. На каждом этапе также были сформированы несколько стартап-проектов.

Она добавила, что условия участия в проектах IRIA различаются в зависимости от целей и требований конкретных программ. Некоторые из них открыты для всех желающих, тогда как в других предусмотрен отбор кандидатов по определенным критериям.

"Процедура отбора зависит от проекта. К некоторым программам может присоединиться каждый желающий. Однако для участия в программах по таким направлениям, как машинное обучение и компьютерные науки, необходимы определенные базовые знания и знание английского языка. При отборе участников стартап-проектов учитываются их идеи и потенциал развития проекта", - сказала Гурбанова.

Отметим, что Агентство инноваций и цифрового развития (İRİA) проводит в Баку просветительскую сессию для журналистов на тему "Цифровые компетенции для медиа".

В рамках встречи на тему "Цифровые навыки: результаты сегодняшнего дня, возможности завтрашнего дня" представляется информация о работе, проводимой в Азербайджане по развитию человеческого капитала в сфере информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), совершенствованию цифровых компетенций, а также повышению уровня цифровых знаний и навыков в государственных учреждениях.

Кроме того, в ходе сессии планируется представить информацию о достигнутых результатах в области развития цифровых навыков и целях на будущее.